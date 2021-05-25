713 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر مايو

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وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر مايو تجاوز 713 مليون ريال، وخصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية مايو، بلغت نحو 28.2 مليار ريال.
وأضاف أن تحديد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعدا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، يأتي حرصا من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحا أن قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 .
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات القرض العقاري المدعوم من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، إضافة إلى تطبيق «المستشار العقاري»، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج «سكني» والصندوق العقاري الاستعلام عن «القرض المدعوم» وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي والكتروني .
ووفر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة عن استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعوم.
دعم عقود التمويل العقاري خلال عام
مايو 2021
- الإجمالي 713 مليون ريال
- التوزيع: 713 مليونا لأرباح عقود قروض التمويل العقاري
أبريل 2021
- الإجمالي 695 مليون ريال
- التوزيع: 695 مليونا لأرباح عقود التمويل العقاري
مارس 2021
- الإجمالي 669 مليون ريال
- التوزيع: 669 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري
فبراير 2021
- الإجمالي 647 مليون ريال
- التوزيع: 647 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري
يناير 2021
- الإجمالي 623 مليون ريال
- التوزيع: 623 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري
ديسمبر 2020
- الإجمالي 596 مليون ريال
- التوزيع: 596 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري
نوفمبر 2020
- الإجمالي 570 مليون ريال69
- التوزيع: 570 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري
أكتوبر 2020
- الإجمالي 542 مليون ريال
- التوزيع: 542 مليونا دعما لأرباح عقود التمويل العقاري
سبتمبر 2020
- الإجمالي 525 مليون ريال
- التوزيع: 525 مليونا دعما لأرباح عقود التمويل العقاري
أغسطس 2020
- الإجمالي 500 مليون ريال
- التوزيع: 500 مليون دعما لأرباح عقود التمويل العقاري
يوليو 2020
- الإجمالي 578 مليون ريال
التوزيع:
- 482 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 96 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين
يونيو 2020
- الإجمالي 1.370 مليار ريال
التوزيع:
- 461 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 885 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
- 24 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين
مايو 2020
- الإجمالي 844 مليون ريال
التوزيع:
- 441 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 335 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
- 68 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين
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