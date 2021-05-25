713 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 713 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية لشهر مايو الحالي2021، مؤكدا استمرارية إيداع الدعم الشهري للمستفيدين في موعده المحدد شهريا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر مايو تجاوز 713 مليون ريال، وخصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية مايو، بلغت نحو 28.2 مليار ريال.

وأضاف أن تحديد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعدا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، يأتي حرصا من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحا أن قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات القرض العقاري المدعوم من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، إضافة إلى تطبيق «المستشار العقاري»، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج «سكني» والصندوق العقاري الاستعلام عن «القرض المدعوم» وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي والكتروني .

ووفر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة عن استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعوم.

دعم عقود التمويل العقاري خلال عام

مايو 2021







الإجمالي 713 مليون ريال



التوزيع: 713 مليونا لأرباح عقود قروض التمويل العقاري



أبريل 2021





الإجمالي 695 مليون ريال



التوزيع: 695 مليونا لأرباح عقود التمويل العقاري



مارس 2021





الإجمالي 669 مليون ريال



التوزيع: 669 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري



فبراير 2021





الإجمالي 647 مليون ريال



التوزيع: 647 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري



يناير 2021





الإجمالي 623 مليون ريال



التوزيع: 623 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري



ديسمبر 2020





الإجمالي 596 مليون ريال



التوزيع: 596 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري



نوفمبر 2020





الإجمالي 570 مليون ريال69



التوزيع: 570 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري



أكتوبر 2020





الإجمالي 542 مليون ريال



التوزيع: 542 مليونا دعما لأرباح عقود التمويل العقاري



سبتمبر 2020





الإجمالي 525 مليون ريال



التوزيع: 525 مليونا دعما لأرباح عقود التمويل العقاري



أغسطس 2020





الإجمالي 500 مليون ريال



التوزيع: 500 مليون دعما لأرباح عقود التمويل العقاري



يوليو 2020





الإجمالي 578 مليون ريال







482 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري



96 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين



يونيو 2020





الإجمالي 1.370 مليار ريال







461 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري



885 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين



24 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين



مايو 2020





الإجمالي 844 مليون ريال

