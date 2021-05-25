القطاع الصناعي يوظف أجانب 5 أضعاف السعوديين في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد القطاع الصناعي بالمملكة قفزة ملحوظة بعدد العاملين الأجانب الجدد خلال أبريل الماضي، حيث سجل دخول 5427 عاملا وافدا يمثلون أكثر من 5 أضعاف العاملين السعوديين الداخلين للقطاع خلال ذات الشهر والبالغ عددهم 1049 عاملا سعوديا، وذلك بحسب المؤشرات الصناعية الشهرية المنشورة على حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تويتر.

وكان شهر مارس الماضي سجل زيادة ملحوظة في عدد العاملين السعوديين مقارنة بنظرائهم الأجانب، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين الجدد 2146 عاملا مقابل 826 عاملا أجنبيا.

ووفق المؤشرات الصناعية لشهر أبريل، وخلق القطاع خلال الشهر نحو 6476 فرصة وظيفية، ذهب 83.8% منها للوافدين في حين بلغت حصة السعوديين 16.2%.

وأظهرت المؤشرات أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت 83 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر أبريل الماضي، وبرأس مال يبلغ 1.578 مليار ريال، مقارنة بـ12 ترخيصا صناعيا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن عدد المنشآت الصناعية القائمة بنهاية شهر أبريل وصل إلى 10,029 مصنعا، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها ما يتجاوز 1,133 ترليون ريال.

وأفادت أن 93% من إجمالي المصانع الجديدة ذات استثمار وطني، في حين شكلت المصانع الصغيرة قرابة 90% من التراخيص الجديدة. وأشارت إلى أن المصانع الجديدة توزعت في 9 مناطق إدارية وحظت الرياض بأكبر عدد بما يصل إلى 29 مصنعا، ثم المنطقة الشرقية بـ25 مصنعا ومكة المكرمة بـ12 مصنعا.

وذكرت المؤشرات أن المصانع العاملة في نشاط صنع المنتجات الغذائية تصدرت التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 19% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الشهر وبعدد 16 مصنعا، تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار11 مصنعا.

وأشارت إلى أن 41 مصنعا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنمو يقارب 200% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مبينة أن حجم استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج خلال هذا الشهر يبلغ 1.13 مليار ريال، تتصدرها المصانع العاملة في نشاط صنع منتجات الأغذية ونشاط صنع المواد الكيميائية بعدد 6 مصانع لكل منهما.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.

المؤشرات الصناعية أبريل 2021:







تراخيص جديدة في القطاع : 83 ترخيصا



مصانع بدأت الإنتاج الفعلي : 41 مصنعا



حجم الاستثمار في المصانع الجديدة : 1.6 مليار ريال



عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة : 2407 عاملين



المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء :





10,029 منشأة بنهاية أبريل 2021



9,958 منشأة بنهاية مارس 2021



9,092 منشأة بنهاية أبريل 2020



العاملون الجدد في القطاع في أبريل 2021:





الإجمالي 6,476



عدد العاملين السعوديين 1,049



عدد العاملين الوافدين 5,427



توزيع التراخيص الجديدة حسب النشاطفي أبريل 2021: