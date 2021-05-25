شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز»: الإمارات تتمتع بتصنيف ائتماني سيادي قوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

قالت وكالة «موديز» في مراجعتها الدورية للتصنيفات السيادية، إن دولة الإمارات تتمتع بتصنيف ائتماني سيادي قوي عند درجة «Aa2»؛ بفضل الميزانية الضخمة لحكومة إمارة أبوظبي، في حين أن تصنيف القوة الاقتصادية الممنوح للدولة عند درجة «aa3» يأخذ في عين الاعتبار نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعزز من مقومات الرفاه الاجتماعي، وكذلك الموارد النفطية الهائلة والبنى التحتية المتطورة جداً. كما تستند قوة المؤسسات والحكومة (a2) إلى الأطر والفاعلية المؤسسية، في حين أن تصنيف القوة المالية عند «aa1» يأتي مدعوماً بالميزانية العمومية القوية والتي تدعم الحسابات المالية الموحدة لدولة الإمارات.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن الملف الائتماني لإمارة أبوظبي الممنوحة تصنيف (Aa2)، يدعمه تصنيف القوة الاقتصادية التي حصلت عليه عند «a1»، والذي يعتمد بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي المرتفع والموارد النفطية الضخمة والبنى التحتية المتطورة، في حين أن تصنيف القوة المالية لديها عند درجة (aa1) مدعوم بالميزانية العمومية القوية والمستوى المنخفض للديون الحكومية، والذي سيرتفع حتى عام 2022 ولكنه يستقر بعد ذلك.

وبالنسبة لإمارة الشارقة، فإن ملفها الائتماني السيادي الممنوح درجة «Baa3» تدعمه عضوية الشارقة في النظام الاتحادي لدولة الإمارات، أما القوة الاقتصادية لديها «ba1» ينعكس على اقتصادها الصغير والمتنوع نسبياً والمتوازن، كما تستند قوة المؤسسات والحكومة الممنوحة درجة «baa1» على الإطار المؤسسي المشترك مع الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات مثل السياسة النقدية والرقابة على النظام المصرفي.