شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تصدر سندات جديدة بملياري دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة ملياري دولار لأجل سبع سنوات، وذلك في أول إصدار لها هذا العام، وأصدرت الإمارات السندات بسعر 45 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد تقليص السعر الاسترشادي من 70 نقطة أساس فوق المعيار نفسه في وقت سابق، وذلك بعد أن تلقت بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 6.9 مليار دولار.

وعينت أبوظبي بنوك «سيتي» و«أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» لإدارة عملية الإصدار. (رويترز)