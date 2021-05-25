شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يكسب دعوى قضائية ضد «إن إم سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «رويترز» أن قاض في محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي أصدر حكماً لمصلحة بنك دبي الإسلامي ضد مديري شركة «إن إم سي»، في قضية قد تعقّد عملية إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية.

وواجهت «إن إم سي» متاعب العام الماضي، بعد الكشف عن ديون مخفية بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، وتم وضع أعمالها في الإمارات تحت إدارة محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي. وبنك دبي الإسلامي، الذي لديه تعرض بما يزيد على 400 مليون دولار على شركة «إن إم سي»، أقرض الشركة باستخدام ضمانات تعرف بـمستحقات التأمين، التي تتعلق بمدفوعات «إن إم سي».

ورفعت الشركة المسؤولة عن «إن إم سي»، «ألفاريز أند مارسال» دعوى في محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي الشهر الماضي للحصول على حق استخدام هذه الأوراق المالية، التي يطالب بها بنك دبي الإسلامي، وربما لاستخدامها في دفع ديون أخرى.

إلا أن القاضي في المحكمة قال إن المحكمة ليس من اختصاصها القضائي التدخل في شروط الاتفاقيات التي تنظم الأوراق المالية، وأنه يجب إيقاف الإجراءات القانونية على هذا الأساس.

وسعى بنك دبي الإسلامي للحصول على مستحقات التأمين في القضايا المرفوعة في دبي، بينما أرادت «ألفاريز آند مارسال» إدراجها في عملية إدارة الأموال التي تنظمها محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي. (رويترز)