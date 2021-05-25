شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ثقة المستهلك الأمريكي.. ومبيعات المنازل الجديدة تهبط 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في إبريل/ نيسان، بينما قفزت الأسعار وسط شحّ في المعروض ما يهدد بإبطاء زخم سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم.

كذلك استقرت ثقة المستهلك الأمريكي من دون تغير يذكر في مايو/ أيار في ظل انحسار تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع في المدى القصير. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع قليلاً إلى 117.2 هذا الشهر، من 117.5 في إبريل.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 5.9% إلى معدل سنوي بلغ 863 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر مارس/ آذار بالخفض إلى 917 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.021 مليون وحدة.

وقفز متوسط سعر المنزل الجديد 20.1% عن مستواه قبل عام إلى 372 ألف و400 دولار في إبريل/ نيسان.

ونحو 73% من المنازل الجديدة التي بيعت الشهر الماضي كانت إما قيد الإنشاء، وإما لم يبدأ بناؤها بعد. (رويترز)