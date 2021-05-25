شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة: يكافئ مدربه العبيدي بتجديد عقده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ابن عباد: المرحلة المقبلة ستشهد جهداً مضاعفاً لتطوير الفريق

الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي العروبة عن تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، الذي قاد «الأخضر» لإنجاز غير مسبوق عبر الظفر بدرع دوري الدرجة الأولى والصعود لدوري الخليج العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الثلاثاء بحضور علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة، وعلي راشد الملاحي نائب الرئيس، ومحمد عبد الله الهاشمي مدير النادي، وخليفة راشد مدير الفريق الأول ورئيس اللجنة الفنية.

وأكد علي بن عباد في مستهل المؤتمر أن الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه أبطال العروبة هذا الموسم بالظفر بلقب الدرجة الأولى والصعود عن جدارة لدوري المحترفين، يضاعف من مسؤوليتهم في الموسم المرتقب؛ حيث إن الفريق مطالب ببذل مجهود أكبر؛ لمجابهة التحدي الجديد والاستفادة الكاملة من التجارب المشابهة؛ لضمان بقائه بين أندية النخبة وعكس الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن تجديد عقد المدرب العبيدي جاء وفق رؤية مستقبلية مدروسة؛ لتحقيق مبدأ الاستقرار الفني للفريق، فضلاً عن بصماته الواضحة والجهد الكبير الذي بذله إلى جانب اللاعبين الذين كانوا على مستوى المسؤولية والتحدي، والمتابعة المستمرة التي أحيط بها الفريق من قبل مجلس الإدارة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد جهداً فوق العادة من أجل تطوير الفريق وتوفير احتياجاته اللازمة، مقدماً الشكر لصاحب السموّ حاكم الفجيرة، وولي عهده، والشيخ صالح بن محمد الشرقي راعي الحركة الرياضية في الإمارة على الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة التي ساهمت في تحقيق الإنجاز، كما قدم الشكر لإدارة نادي الفجيرة برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على الموافقة الفورية على خوض فريق العروبة مبارياته في الموسم الجديد على الملعب الفجراوي، وتقديم الدعم والمساندة إلى حين استيفاء ملعب النادي شروط رابطة المحترفين والاتحاد الآسيوي.

من جانبه، أعرب المدرب العبيدي عن شكره للثقة الغالية التي منحته إياها إدارة النادي، والاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، متمنياً أن يكون عند حسن الظن، ويسهم في تحقيق التطلعات المرجوة وإضافة إنجاز جديد.

وعن رؤيته لشكل الإعداد في الموسم المقبل، أشار إلى أنه بصدد وضع تصور شامل وعرضه على مجلس الإدارة؛ حيث يتضمن البرامج التدريبية، والإعداد المناسب واحتياجات الفريق سواء من اللاعبين الأجانب أو المواطنين والمقيمين، مشدداً على ضرورة بدء الاستعدادات مبكراً وأن تتخللها العديد من المباريات التجريبية مع فرق لها وزنها الكروي، فالتعامل مع دوري المحترفين يختلف شكلاً ومضموناً عن دوري الهواة، علاوة على أن مسابقة المحترفين تشهد تطوراً مستمراً في المستوى العام لأغلب الفرق؛ لذلك لابد من عمل دؤوب مبني على أسس علمية سليمة إلى جانب اتباع أفضل السياسات في عملية الإحلال والإبدال والبناء؛ لكي يمتلك العروبة عند موعد الموسم الكروي الجديد فريقاً قوياً متكامل الخطوط، له القدرة على المنافسة وتحقيق النتائج المرضية.