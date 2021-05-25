شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مثير لبطولة «يوروبا ليج» بين اليونايتد وفياريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصطدم آمال مانشستر يونايتد بلقب أول له في كل المسابقات منذ 2017 بالمدرب المتخصص في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أوناي إيمري، وذلك حين يتواجه «الشياطين الحمر» مع فياريال الإسباني،الأربعاء، في النهائي المقرر في دانسك البولندية أمام عدد محدود من المشجعين.

وتخطى يونايتد صدمة الخروج من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى ربع نهائي المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، متخلصاً في طريقه من عقبتين صعبتين للغاية هما ريال سوسييداد الإسباني وميلان الإيطالي، ثم تخطى في ربع النهائي فريقاً إسبانياً آخر هو غرناطة قبل أن يبلغ النهائي القاري الرابع عشر في تاريخه بفوزه في نصف النهائي على روما الإيطالي.

ويمني فريق «الشياطين الحمر» الذين ضمنوا عودتهم الموسم المقبل إلى دوري الأبطال من خلال مركزهم الثاني في الدوري الممتاز، النفس بالذهاب حتى النهاية من أجل إحراز لقبهم الأول منذ 2017 حين توجوا أبطالاً لمسابقة «يوروبا ليج» بالذات.

لكن الفريق الإنجليزي يصطدم بخبرة المدرب إيمري الذي قاد فياريال إلى النهائي الكبير الأول في تاريخه بعدما تخلص في نصف النهائي من فريقه السابق أرسنال اللندني، إذ يعتبر أكثر المدربين نجاحاً في المسابقة بعدما قاد إشبيلية الى إحراز لقبها ثلاثة مواسم متتالية بين 2014 و2016.

كما وصل مع أرسنال إلى المباراة النهائية عام 2018 قبل أن يخسر أمام الجار اللندني تشيلسي.

ويخوض إيمري النهائي الأوروبي الخامس له، ووحدهما السير الاسكتلندي أليكس فيرجوسون والمدرب الإيطالي جوفاني تراباتوني قادا فرقهما إلى عدد أكبر من النهائيات الأوروبية.

وفرض ابن ال49 عاماً نفسه المدرب الأكثر تخصّصاً في مسابقة «يوروبا ليج»، محققاً سجلاً لافتاً جداً في الأدوار الإقصائية حيث فاز ب29 من أصل 32 مواجهة خلال مسيرة تناوب خلالها على قيادة أربعة فرق في المسابقة، وقيادة فياريال الأربعاء إلى لقبه القاري الأول على الإطلاق، سيكون مفتاح فياريال للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري الإسباني في المركز السابع الذي يخوله المشاركة في المسابقة القارية الجديدة «يوروبا كونفرنس ليج» اعتباراً من الدور الفاصل.