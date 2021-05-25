شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الاتحاد الأوروبي يرفض انقلاب مالي وسيفرض عقوبات محددة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر قمة أوروبية، الثلاثاء، أن قادة الاتحاد «نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه»، معتبراً أنه «أمر مرفوض»، في حين طلبت باريس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

وقال ماكرون للصحفيين: «مستعدون في الساعات المقبلة، في حال لم يتمّ توضيح الوضع، لفرض عقوبات محددة الهدف» بحق الأطراف المعنيين. وأضاف: «نددنا بأكبر قدر من الحزم باعتقال الرئيس الانتقالي، ورئيس وزرائه والمتعاونين معهما».

وتابع: «ما فعله العسكريون الانقلابيون هو انقلاب داخل انقلاب، وهو أمر مرفوض، ويستدعي تنديدنا الفوري».

ويأتي تصريح ماكرون بعدما أعلن وزير خارجيته، جان ايف لودريان، أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد انقلاب مالي.

وقال أمام الجمعية الوطنية: إن فرنسا «تدين بأكبر قدر من الحزم هذا الانقلاب وتطالب بتحرير السلطات والاستئناف الفوري للمسار الطبيعي للعملية الانتقالية». ورأى أن «الطابع المدني للمرحلة الانتقالية هو شرط أساسي لمصداقية العملية الانتقالية وللدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون لسلطات مالي».

وحذّر لودريان، من أنه «في حال لم يعد النظام إلى العملية الانتقالية، سنتخذ تدابير فورية محددة الهدف ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين يعرقلون العملية الانتقالية».

وأعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة «تخريب»، في ما يشبه الانقلاب الثاني في تسعة شهور.