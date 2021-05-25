شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع رغم انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من انتعاش أسعار النفط وصدور بيانات اقتصادية قوية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 66.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% إلى 68.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.8 دولار.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أرباح الشركات في كندا ارتفع بنسبة 18.1% في الشهر الماضي بعد ارتفاع في القراءة السابقة بنسبة 7.9%.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8289، وسجل أعلى سعر عند 0.8315 وأقل سعر عند 0.8279.