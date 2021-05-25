شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تتراجع أدنى 17 ألف دولار للطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، رغم التفاؤل بشأن الاقتصادات العالمية.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



ونجحت العديد من الدول بالفعل في السيطرة على تفشي الفيروس، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وغيرها.



ويرى مراقبون أن توزيع الملايين من جرعات اللقاحات كان له أثر بارز في اكتساب مواطني تلك الدول مناعة ووقاية من الفيروس.



وعلى أثر هذه الأنباء السارة، سوف تستفيد الاقتصادات الكبرى حول العالم من ضعف حدة تداعيات فيروس كورونا والعودة إلى التعافي والنمو التدريجي.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 1346 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 16980.6 دولار للطن.