شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع متابعة الأسواق لأداء القطاع التكنولوجي المنتعش في الآونة الأخيرة.



وشهدت أسهم شركات من بينها "آبل" و"تسلا" و"أمازون دوت كوم" ارتفاعا بدعم من إقبال المستثمرين عليها بشكل واسع النطاق.



يأتي ذلك رغم تأثرأسهم بعض الشركات بحركة العملات الرقمية خاصة "البيتكوين" التي تستثمر فيها شركات مثل "تسلا" بكثافة.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



ونجحت العديد من الدول بالفعل في السيطرة على تفشي الفيروس، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وغيرها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 34408 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 13688 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4200 نقطة.