شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تزود «حديد الإمارات» «وأركان» بالغاز لـ 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لبيع الغاز الطبيعي مع اثنتين من الشركات الصناعية الكبرى في الدولة، وهما شركة «حديد الإمارات»، أكبر شركة متكاملة لإنتاج الحديد في دولة الإمارات، و«أركان لمواد البناء» في أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقيتان التزام «أدنوك» بتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الغاز الطبيعي، لتمكين ودعم قطاع الصناعات المحلية ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات، كما تعكس الاتفاقيتان دعم «أدنوك» لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات» وسعيها الدائم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بالدولة، في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وبموجب شروط الاتفاقيتين، ستقوم «أدنوك» بتوريد الغاز الطبيعي لشركتي «حديد الإمارات» و«أركان» على مدى السنوات الـ 10 المقبلة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام من القطاع الصناعي في أبوظبي.

وقع الاتفاقيتين كل من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في «أدنوك»، وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، وعبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أركان لمواد البناء».

وقال خالد سالمين: «نحن سعداء للغاية بتوقيع هاتين الاتفاقيتين الجديدتين لتوريد الغاز مع شركتي «حديد الإمارات» و«أركان لمواد البناء» اللتين تعتبران من الشركات الصناعية الرائدة والمهمة في دولة الإمارات. ولا شك أن هاتين الاتفاقيتين المهمتين ستسهمان في تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع كلتا الشركتين وتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة لدعم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وذلك لتعزيز نمو الصناعة وتطويرها وتمكين ودعم استراتيجية «اصنع في الإمارات». وستظل «أدنوك» ملتزمة بالمحافظة على توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، وتمكين الاكتفاء الذاتي منه لدولة الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة».

ويعتبر الغاز الطبيعي من المواد الخام المهمة اللازمة للقطاع الصناعي، حيث يعمل كمصدر أساسي للطاقة للعديد من العمليات الصناعية.

وتمتلك «أدنوك» طاقة إنتاجية تقدر بـ 11 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً وأكثر من مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الحامض يومياً، ويتم توريد الكثير من هذا الغاز للعملاء في دولة الإمارات. وتوفر «أدنوك» حالياً أكثر من ثلثي احتياجات القطاع الصناعي المحلي من الطاقة، بما يسهم في دعم وتمكين نمو الصناعات المحلية.

من جانبه، قال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: «ستضمن هذه الاتفاقية تأمين إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي لمصانعنا بكلفة مضمونة على مدى 10 أعوام مقبلة، كما ستعزز هذه الاتفاقية، التي تعكس جهود «أدنوك» المتواصلة لدعم القطاع الصناعي المحلي، التعاون بين «أدنوك» و«حديد الإمارات» في مجال الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون».

وتعد «حديد الإمارات» الشركة الوحيدة المتكاملة لإنتاج الحديد في دولة الإمارات، حيث توفر منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة.

وقال عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أركان لمواد البناء»: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع «أدنوك» التي تربطنا بها علاقة شراكة قوية على مدى سنوات عديدة. ستسهم هذه الاتفاقية في ضمان استقرار الأسعار والتسليم في المواعيد المحددة، ما يدعم خططنا التشغيلية وقدراتنا التصنيعية عبر مجموعة أعمالنا. ولا شك في أن التعاون بين الشركات والمؤسسات الإماراتية وتضافر جميع الجهود عبر القطاع الصناعي، يمثل عاملاً رئيسياً في دفع عجلة النمو المستدام لإمارة أبوظبي».