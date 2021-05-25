شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» ترافق «بيتكوين» صعوداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني، الثلاثاء، مع صعود أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، في حين انكب المستثمرون على إعادة فتح التداولات وسط تفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي.

وارتفع داو جونز 100 نقطة، بينما صعد ستاندرد آند بورز 0.3%، في ظل وتيرة تحقيق مكاسب متتالية، كما صعد مؤشر ناسداك 0.6%.

وعادت عملة بيتكوين المشفرة إلى ما يقرب من 40 ألف دولار يوم الثلاثاء، لتقترب قيمتها السوقية من 700 مليار دولار. وانتعشت أسعار العملات حيث قال إيلون ماسك، إنه كان يجري مناقشات مع عمال تعدين البيتكوين فيما يتعلق بالاستدامة. وارتفع سهم تيسلا، 0.5% واكتسبت أسهم منصة «كوين بيس» 2.5%.

وفي وول ستريت ارتفعت أسهم «فيسبوك» و«أمازون» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«ألفابيت».

(وكالات)