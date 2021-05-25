شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «سيدات أعمال عجمان» و«إكبا» لتحفيز الاستثمار الزراعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» لتعزيز التعاون المشترك حول دعم ريادة الأعمال الزراعية وتنمية القدرات.

تهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد وسائل وأدوات تحفز سيدات الأعمال على الاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة مساهماتهن في الأمن الغذائي.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة لـ«إكبا»، وذلك في مقر المجلس في مركز عجمان لريادة الأعمال. نصت مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في إعداد مقترحات مشاريع تستهدف تطوير المشاريع وبرامج تنمية القدرات بما في ذلك ورش العمل التدريبية التي تركز على ريادة الأعمال الزراعية لعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهميتها في زيادة التعاون القائم بين مجلس سيدات أعمال عجمان والمركز الدولي للزراعة الملحية، وتشجيع سيدات الأعمال على المشاريع الزراعية من خلال مبادرة «ازرع واحصد»، وهي إحدى المبادرات الرئيسية للمركز لعام 2021.

وقالت الدكتورة آمنة: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع سيدات الأعمال على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال توفير الدعم المناسب لتجهيز المشاتل الزراعية، والاستفادة من المساحات غير المستخدمة في المنازل، والاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة والزراعة المائية».

وأوضحت الدكتورة طريفة الزعابي: يسعدنا أن نتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان من أجل تنويع جهودنا الحالية في تنمية القدرات وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية في دولة الإمارات والدول الأخرى. هذه الشراكة الجديدة تتماشى مع برامجنا الحالية، مثل برنامج القياديات العربيات في الزراعة (AWLA) ومبادرة نعم «إكبا»– نعم لمساهمة الشباب (ICBAYES) التي تستهدف النساء والشباب. وأنا متأكدة من أن هذه الشراكة الجديدة سوف تسهم في زيادة الوعي والاهتمام بين جيل الشباب، وخاصة النساء، تجاه قطاع الزراعة ودعم الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبموجب هذا التعاون، سيقدم مجلس سيدات أعمال عجمان والمركز الدولي للزراعة الملحية الاستشارات الزراعية في إطار مبادرة «ازرع واحصد 2021».