شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تراقب استهلاك الطعام عبر «إﻧﺘﺮﻧﺖ الأشياء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرمت ﺷﺮﻛﺔ «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» المختصة بتطوير ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء في قطاع السياحة والطيران، مذكرة تفاهم مع اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان، لتطوير ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ تراقب استهلاك اﻟﻄﻌﺎم، وتحد من هدر الأغذية ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات، من خلال مشروع «ﻧﯿﻮس ﻓﻼي ﺑﻼس»، وهو عبارة عن أداة ذكية تحل محل ﺻﯿﻨﯿﺔ الطعام التقليدية لاﺳﺘﺨﺪامها ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة، حيث تعد أول ﺗﻘﻨﯿﺔ تقديم طعام ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ طائرة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ تقنيات «إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﯿﺎء» في العالم.

ويتيح هذا المشروع ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد للطيران ﺗﺘﺒّﻊ استهلاك الأطعمة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ رحلاتها، وﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺣﺼﺺ اﻟﻮجبات ﻏﯿﺮ المستهلكة، كما ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت المجمعة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَﻜﺸﻒ ﻋﻦ هوية المستهلك للتعرف إلى أﻧﻤﺎط استهلاك اﻟﻄﻌﺎم وكمية الهدر ﻋﺒﺮ هذا اﻟﻨﻈﺎم، والمساعدة في تحسين عملية التخطيط لتقديم اﻟﻮﺟﺒﺎت، وكذلك ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ للطائرات.

سيساعد هذا المشروع على تقديم نموذج مبتكر يمكن شركات الطيران حول العالم من تقليص كمية الطعام المهدورة والتي تقدر بنحو 3.91 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أمريكي سنوياً، وسيقوم هذا النموذج بوظيفة جمع البيانات لصالح الخطوط الجوية ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﻟﺮﻛﺎب أﺛﻨﺎء استهلاك اﻟﻄﻌﺎم ما سيساعد ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﯿﺮان ﻋﻠﻰ تحديد الأطعمة المفضلة لدى الركاب.

وبموجب مذكرة التفاهم ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان خبراتها الصناعية وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﻟﺮﺣﻼت ﻟﺪﻋﻢ شركة «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتعمل على ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ الأجهزة واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، ضمن منصتي هب71 (Hub71) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).