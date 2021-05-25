شكرا لقرائتكم خبر عن «بيبسيكو» تضاعف جهود الاستدامة بالشراكة مع «إكسبو دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «بيبسيكو» عن إطلاق عبوات أكوافينا زجاجية ومعدنية، حيث ستمنح هذه العبوات القابلة لإعادة التدوير بالكامل سكان الإمارات وسيلة مستدامة للاستمتاع بطعم المياه المنعش. جاء هذا الإعلان بالتوازي مع التزام بيبسيكو - الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لإكسبو 2020 دبي بجمع وإعادة تدوير مخلفات منتجاتها في إكسبو 2020 دبي أثناء فترة فعاليات الحدث الدولي الممتدة لستة أشهر، بهدف تسريع الجهود الرامية لبناء نظام تعبئة وتغليف مستدام عبر تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

وتوفر عبوات أكوافينا - إكسبو 2020 ذات العلامة المشتركة خياراً مستداماً للتعبئة في دولة الإمارات، وقد تم الكشف عن هذه المبادرة المهمة ضمن موقع إكسبو 2020 بحضور منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي.

ويضاف التصميم والعبوات الجديدة إلى جهود إكسبو 2020 لتحويل النفايات بعيداً عن المكبات، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات من خلال توفير حلول تعبئة مبتكرة وقابلة لإعادة التدوير على نطاق واسع وتشجيع إعادة التدوير من خلال عقد شراكات محلية فعالة. وستعمل بيبسيكو عن كثب مع «دلسكو» - شريك إكسبو 2020 لإدارة النفايات - ضمن الموقع لضمان جمع وإعادة تدوير النفايات من منتجات بيبسيكو، بما يدعم هدف إكسبو بتحويل 85% من النفايات بعيداً عن المكبات.

وقال عامر الشيخ، رئيس ومدير عام «بيبسيكو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: «بصفتنا علامة عالمية في مجال الأطعمة والمشروبات، ندرك أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه«بيبسيكو» في بناء عالم لا تتحول فيه العبوات أبداً إلى نفايات. ويوفر إطلاق عبوات أكوافينا الزجاجية والمعدنية الجديدة ضمن محفظتنا المتنامية من المشروبات تجربة جديدة منعشة للمستهلكين، وبالإضافة إلى ذلك يعزز التزامنا بالاقتصاد الدائري عبر تركيز الجهود على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

وقالت منال البيات: يهدف إكسبو 2020 دبي إلى أن يكون واحداً من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة في التاريخ، بهدف دعم جهود دولة الإمارات المستمرة ببناء مجتمعات أكثر صحة وأماناً ونظافة لشعبها. وبوصف موضوع الاستدامة واحداً من الموضوعات الثلاثة المتفرعة من الشعار الرئيسي لإكسبو 2020، فنحن ملتزمون بالابتكار وإحداث تغيير إيجابي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.