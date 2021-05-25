شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم» شريك فندقي لجناح المملكة المتحدة في «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، عن شراكتها الرسمية في مجال الأعمال الفندقية مع جناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي».

وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل رسمي أقامته شركة «ماجد الفطيم» في فندق «كمبينسكي مول الإمارات» أول من أمس الاثنين، وحضر الحفل باتريك مودي، السفير البريطاني في الإمارات، وسايمون بيني، المفوض التجاري البريطاني في منطقة الشرق الأوسط، ولورا فوكنر، المفوض العام للمملكة المتحدة لدى «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب عدد من المسؤولين من غرفة التجارة الدولية في الإمارات، وكان حاضراً من شركة «ماجد الفطيم» أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم العقارية»، فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية، وخليفة بن بريك، المدير الإداري للفنادق لدى «ماجد الفطيم العقارية». ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز فرص التعاون بين شركة «ماجد الفطيم» والهيئات والشركات والمسافرين البريطانيين خلال الفترة التي تسبق المعرض العالمي الممتد لستة أشهر، وما بعده من خلال الترويج لمجموعة التجارب المميزة التي تقدمها الشركة في مجال الضيافة والترفيه والتسلية والتسوق وعروض المأكولات والمشروبات. وتنص هذه الاتفاقية على استضافة «ماجد الفطيم» لضيوف ومشاهير بارزين من المملكة المتحدة وتزويدهم بخدمات وتجارب فاخرة وحصرية خلال المعرض. وسيشمل ذلك استضافة جميع الوفود البريطانية في فنادقها العالمية. بالإضافة إلى ذلك، ستشكل فرص المشاركة في الأحداث التجارية الرئيسية في«إكسبو 2020 دبي» فائدة مهمة لشركة «ماجد الفطيم» وشركائها في إطار هذا التعاون.

وقال خليفة بن بريك، المدير الإداري للفنادق لدى«ماجد الفطيم العقارية»:«إن شراكتنا الرسمية في مجال الأعمال الفندقية مع جناح المملكة المتحدة في «اكسبو 2020» شرف كبير بالنسبة لنا. وانطلاقاً من هذه الشراكة التي نعتز بها، نتطلع إلى استقبال الوفود البريطانية والشركات التابعة لها والترحيب بها في دبي في الفنادق ومراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم». نأمل أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز العلاقة العميقة والمتينة والمتواصلة بين «ماجد الفطيم» وشركائها في المملكة المتحدة في مختلف القطاعات ذات المنفعة المتبادلة والفرص للطرفين».

وقالت لورا فوكنر، المفوض العام للمملكة المتحدة لدى«إكسبو 2020 دبي»:«يسعدنا أن نرحب بشركة «ماجد الفطيم» كشريك للمملكة المتحدة في «إكسبو»،2020 لمساعدتنا على مشاركة أفضل ما في المملكة المتحدة في جناحها وفي الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة الفنادق ومراكز التسوق وأماكن الترفيه التي تحتضنها. ونحن متحمسون لتسليط الضوء على ما تقدمه المملكة المتحدة أمام العالم في مكانٍ واحد، حيث نعرّفهم إلى كيفية تحقيقنا للابتكار من أجل تحقيق مستقبل مشترك».

وقال سايمون بيني، المفوض التجاري البريطاني في منطقة الشرق الأوسط:«تشكل شراكتنا مع شركة «ماجد الفطيم» في «إكسبو 2020 دبي» دلالة على متانة العلاقة التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والإمارات. وستُظهر مشاركة المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» أن التعاون العابر للحدود، سيقود الابتكار ويتيح الفرص في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم».