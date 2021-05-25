شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات تضيف مكاسب جديدة.. والسيولة 2.12 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على وقع تداولات هادئة، نجحت الأسهم المحلية في البقاء بدائرة المكاسب في جلسة منتصف الأسبوع؛ وذلك انعكاساً لحالة الإيجابية السائدة في الأسواق، مع توافر العديد من العوامل المحفزة، سواء على مؤشرات الاقتصاد أو سوق العقارات في الإمارات، بالتزامن مع ترقب إضافة أو ترقية أسهم في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.

ودعمت المشتريات الانتقائية على أسهم البنوك والعقار والاتصالات مؤشر سوق أبوظبي للارتفاع 0.28%، بينما صعد سوق دبي 0.38% عند الإغلاق بدعم البنوك وأسهم دفاعية في قطاع النقل والعقار.

وفي سوق العاصمة، ارتفعت أسهم «الدار» 0.54% عبر سيولة بـ355 مليون درهم كما ارتفع «اتصالات» 0.73% بتداولات قدرها 39 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 2.9% مستقطباً 104 ملايين درهم من السيولة.

وجاء ذلك مع تعرض «أبوظبي الأول» لعمليات جني أرباح جزئية لم يتجاوز تراجع السهم على إثرها 0.59%؛ وذلك في وقت استأثر «العالمية القابضة» بأعلى نسبة تداولات بقيمة 738.6 مليون درهم ليغلق سهمها مستقراً عند مستوى 94 درهماً.

وفي سوق دبي، حافظت أسهم البنوك على نسق الصعود لاسيما «دبي الإسلامي» 1% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77%، بينما صعدت أسهم في العقار مثل «إعمار للتطوير» 0.57% و«ديار» 3.09% و«الاتحاد العقارية» 1.43%، وكذلك في قطاع النقل كـ«العربية للطيران» 0.73% و«أرامكس» 0.24%.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 2.12 مليار درهم، منها 1.73 مليار درهم في سوق أبوظبي و394.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 634.3 مليون سهم، توزعت بواقع 404.5 مليون سهم في دبي و229.8 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم27 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 10895 صفقة.

سوق أبوظبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.28% عند مستوى 6632.9 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات.

وصعد قطاع العقار 0.5% بعد صعود «الدار» 0.54% مقابل نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.35%. وزاد قطاع الاتصالات 0.73% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك على نحو طفيف 0.01% بفعل تراجع «أبوظبي الأول» 0.59%؛ وذلك أمام ارتفاع «أبوظبي التجاري» 2.9% و«أبوظبي الإسلامي» 2%.

كما تراجع قطاع الاستثمار 0.13% متأثراً بتراجع «إشراق» 3.44% و«الواحة كابيتال» 1.44% فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

سوق دبي

بدوره، صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.38% عند مستوى 2798.5 نقطة مستفيداً من ارتفاعات أسهم البنوك والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات.

وصعد قطاع البنوك 0.63% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77% كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.2% بفعل ارتفاع «دبي المالي» 0.87% مع استقرار كل من «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال».

وصعد قطاع النقل 0.43% نتيجة صعود «العربية للطيران» 0.73% و«أرامكس» 0.24% أمام تراجع «الخليج للملاحة» 0.56%.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار على نحو طفيف 0.03% في ظل تراجع «داماك» 2.11% في مقابل ارتفاع أسهم «ديار» 3.09% و«إعمار للتطوير» 0.57% و«الاتحاد العقارية» 1.43% مع استقرار كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 81 مليون درهم مغلقاً عند 4.08 درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة بقيمة 63.4 مليون درهم ليغلق عند 1.98 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 50.7 مليون درهم من التداولات وأقفل عند 4.88 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بقيمة 738.6 مليون درهم مغلقاً عند 94 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه على 355.14 مليون درهم وأقفل عند 16.9 درهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات قدرها 200 مليون درهم وأغلق عند 3.71 درهم.

وسجل «أبوظبي الوطنية للفنادق» الارتفاع الأكثر في سوق العاصمة بنسبة 14.89% مغلقاً عند 3.55 درهم، بينما سجل «رأس الخيمة للدواجن» التراجع الأكثر بنسبة 10% إلى 1.44 درهم.

وجاء سهم «أملاك» في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي بنسبة 3.42% إلى 0.272 درهم، بينما تصدر التراجعات «بنك المشرق» بنزوله 4.61% وإغلاقه عند 62 درهماً.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 115.67 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.43 مليون درهم محصلة شراء العرب و112.24 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 115.67 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 25.27 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و90.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 43.78 مليون درهم محصلة شراء، منها نصف مليون درهم محصلة شراء العرب و31.22 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و12 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 43.78 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة بيع، منها 20.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي و5.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 20.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي و5.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.