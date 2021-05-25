شكرا لقرائتكم خبر عن 772 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 772 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء تسجيل 197 مبايعة بقيمة 594.36 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 280.84 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 313.52 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها لمبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة الحبيه الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الوصل.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق؛ من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 130.18 مليون درهم منها 10 رهونات أراض بقيمة 21.18 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 108.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هِبات بقيمة 48.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم.