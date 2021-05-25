شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تطلق مشروع «نويا لوما» على جزيرة ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية، إطلاق 189 فيلا مستقلة في مشروع «نويا لوما» بجزيرة ياس، الذي يقع مجاوراً لنويا في الجزء الشمالي من الجزيرة وتتوافر وحداته للتملك الحر لكافة الجنسيات، ويأتي ذلك عقب النجاح الكبير المُحقق في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «نويا».

ويلي الإقبال الكبير الذي شهدته الدار على وحدات الفلل المكوّنة من أربع غرف خلال مبيعات المرحلتين الأوليين، سيضم مشروع «نويا لوما» وحدات فلل مستقلة مكوّنة من ثلاث أو أربع أو خمس غرف، وذلك تلبية لاحتياجات العملاء. وتتميز كافة الوحدات داخل مشروع «نويا لوما» باستقلاليتها مع زيادة المساحات الداخلية والخارجية، مع متوسط مساحات أكبر مقارنةً بوحدات المرحلة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع والمرافق المجتمعية كانا من الأسباب الرئيسة وراء الإقبال الكبير على مبيعات الوحدات في مشروع «نويا فيفا»، وهو ما يتمتّع به أيضاً مشروع «نويا لوما»، حيث يقع بالقرب من كافة شبكات الطرق والمرافق الرئيسة في جزيرة ياس، كما يضمّ مرافق ترفيهية ومتنزهات حصرية توفر جميعها بيئة مثالية تجمع بين خيارات العيش والعمل والترفيه.

ويوفر الموقع المثالي لمشروع «نويا لوما» وصولاً مباشراً إلى مركز المرافق المجتمعية «ذا فيليج»، الذي يشكل النقطة المحورية ضمن المخطط الرئيس لمجتمع «نويا»، إذ سيضمّ متاجر تجزئة ومقاهي ومرافق للرياضة واللياقة البدنية والصحة، بالإضافة إلى مسجد ومكتبة ومنشأة تعليمية رائدة تعتمد المنهاج البريطاني وتديرها أكاديميات الدار، وذلك لتلبية كافة الاحتياجات.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «شهدت المرحلتان الأوليان من مشروع نويا إقبالاً قوياً على الوحدات، ما يؤكد ثقة العملاء المتجددة في شركة الدار، كما يُظهر متانة السوق العقاري في أبوظبي والآفاق المستقبلية الواعدة التي يتمتّع بها. ونواصل التزامنا بالتشاور والتحدث مع عملائنا، لضمان تلبية كافة احتياجاتهم، وبما يسمح لنا تطوير وحدات عقارية، تسهم في سد الفجوات القائمة في السوق العقاري. ويُعدّ مشروع «نويا لوما» نموذجاً رائعاً، حيث يتكامل بشكل مثالي مع محفظة أصولنا العقارية عالية الجوّدة في جزيرة ياس، التي تُعدّ إحدى أبرز الوجهات الرئيسية في الإمارة».

ومن المقرر بدء أعمال إنشاء «نويا لوما» في شهر نوفمبر 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في شهر فبراير 2024.