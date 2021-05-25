شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسيارات» تمنح 25 عميلاً خدمة مجانية لعام كامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «العربية للسيارات» عن أول 25 فائزاً من خلال عملية سحب شهر رمضان لعملاء خدمات ما بعد البيع أجري في العاشر من مايو الحالي. ويأتي السحب ضمن حملة تكريم الفائزين ومنحهم صيانة مجانية لسياراتهم لمدة عام كامل، أو الخدمة لمرتين/ 10,000 كيلومتر (أيهما يحل أولاً) حتى رمضان المقبل. وكانت هذه الحملة قد أطلقت خلال رمضان الفائت وتمتد حتى 31 مايو الجاري.

وتم اختيار الفائزين الـ 25 بحضور مسؤول من «اقتصادية دبي». ويحصل كل واحد من العملاء على قسيمة سحب مجانية مقابل خدمة لسياراتهم، وكوبون إضافي لكل 500 درهم يتم إنفاقها في مركز الخدمة التابع للعربية للسيارات للقيام بأعمال الخدمة والإصلاحات والخدمات المهمة وعقود الخدمة وشراء الملحقات، عند قيامهم بتقديم طلبات الإصلاحات الميكانيكية لسياراتهم. وسيتم اختيار 35 اسماً للفائزين في السحب المقبل.

وضمت قائمة الفائزين الـ 25 كلاً من: سونيل كولبورام نزار، إلهام فادي أبو سمرة، ديراج سانجايراو بندي، روميلا ميشال موريس توراس، علي محمد مبارك العبار، عبد الهادي أحمد سليمان أحمد سليمان، أميرة عبدالله فرج، سهام محمد عبدالله معجم، سونيل موتواني كيشور، محمد صالح، عبدالله حسن درويش علي الرئيسي، أحمد محمود دشامبه حسن، منصور يوسف أحمد الشاعر العوضي، منصور حمدان الزعابي، عبدالله إبراهيم تاجد، ريم عبدالفتاح محمد علي طاحون، سامي قانا، كريستيان بشارة سلوم، وارن ليون جمليك، بارثاساراثي ذاتوي، تشارلز أنتوني باربوسا، باتريك روبرت فان، يوسف السويدي، عبدالله قاسم صالح معرفي، وشارالامبوس بتريديس.