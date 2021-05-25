شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات «ديزني» في استعراض بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدّم «ميكي ماوس» و«ميني ماوس» و«بطوط» و«غوفي» مغامرة حافلة بالقصص البطولية من حكايات «ديزني» ضمن استعراض Disney On Ice presents Find Your Hero في أبوظبي، خلال الفترة بين 2 و11 سبتمبر/ أيلول المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق التجاري بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: تسعدنا استضافة هذا الحدث؛ لأنه يمثل نقطة عودة فعاليات وأنشطة الترفيه العائلي المشوّقة، التي تهدف إلى جذب مجتمع الإمارة وزوّارها بعدد كبير من التجارب الفريدة المتاحة في أبوظبي. وتفوق شركاؤنا على أنفسهم في عملية التخطيط، بما يضمن حماية العاملين والعائلات وغيرهم من الضيوف في موقع إقامة الاستعراض من أي مخاطر على الصحة والسلامة.