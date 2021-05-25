شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم شاكر يهاجم إياد بنيان ويهدده باللجوء للقضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

شنّ، حكيم شاكر، مدرب منتخب العراق الاول لكرة القدم الأسبق هجوماً على، إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب اتهام الأخير له بتزوير بعض أعمار اللاعبين.

وقال شاكر في لقاء متلفز: "أنا لست دخيلاً على الكرة العراقية، والجميع يعرف أني كنت لاعباً مع فريق الطلبة الذي كان يضم خيرة نجوم الكرة العراقية، واشرفت على تدريب العديد من الفرق المحلية والعربية، كذلك توليت بتدريب منتخبات العراق المختلفة، وعليه أرى أن ما يقوم به أياد بنيان هو جملة من الاخطاء التي تدفع ثمنها الكرة العراقية".

واضاف، لم ولن أدخل مقر الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي ما دام إياد بنيان رئيساً للهيئة التطبيعية.

وانتقد حكيم شاكر قرار اتحاد الكرة بإبعاد لاعبي الشرطة عن المنتخب العراقي، مؤكداً أن فريق الشرطة هو معقل الابطال، لكن أياد بنيان عمل على أبعادهم.

ولفت إلى أن تصريح إياد بنيان بخصوص تزوير اعمار اللاعبين سيعرّض الكرة العراقية للعقوبات للدولية.

وأشار شاكر إلى أنه سيمهل اياد بنيان سبعة أيام فقط للكشف عن اللاعبين الذين قمت بتزوير جوازاتهم، وبعكس ذلك ستكون المحاكم هي الفاصل بيننا.

ورأى شاكر أن المدرب الاجنبي لم يحقق أي أنجاز للكرة العراقية مع المنتخبات الوطنية، وبالتالي لا يجوز نكران او تجاهل انجازات وجهود المدربين العراقيين في تطوير الكرة العراقية وتحقيق انجازات عديدة لها في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد.

ووجه شاكر رسالة الى أياد بنيان يطالبه فيها بأن يترك الحقد على الآخرين، لأنه سيولد مشاكل شخصية له.

واتهم شاكر البعض بأنهم هم من قاموا بتحريض أياد بنيان ضدي.

وختم شاكر بالقول: "أنا خليفة المدرب البرازيلي زيكو، لأنني أكملت مشروعه التدريبي في العراق.أما أياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد اوضح بأن سبب هجوم المدرب حكيم شاكر ضده يعود الى أن " شاكر" توسط لدى شخص معين لكي يستلم مهمة تدريب منتخب العراق الاولمبي بدلاً من المدرب الاجنبي الذي اختاره الاتحاد العراقي".

وأكد بنيان أنه يفتخر بأنه غسل عار المزورين. أما بخصوص اللاعبين الذين تم منحهم جوازات سفر دبلوماسية عن طريق الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، فأن أعمارهم حقيقية، لأن الجواز الدبلوماسي لا يمكن الحصول عليه من دون معلومات حقيقية وصادقة وموثقة.