شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الفنون التطبيقية» يجملون العاصمة الإدارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يشارك طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، في اجتماعات تحضيرية ينظمها جهاز مشروعات العاصمة الإدارية، مع عدد من الكليات الفنية والهندسية بالجامعات المصرية، وذلك في إطار خطط وعمليات تجميل ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن عمليات التجميل تنفيذ جداريات وتطوير الميادين، ومحطات انتظار المواصلات العامة، إلى جانب التنسيق البيئي للعديد من الأماكن. وتنفيذ مجموعة متنوعة من المجسمات الميدانية، للساحات والمتنزهات والميادين العامة في العاصمة الإدارية الجديدة، وإبداع مجموعة من الجداريات المعدنية صممها الطلاب.

وأكد د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن طلاب الجامعة يمتلكون المواهب والإبداعات الاستثنائية، لتنفيذ العديد من الأعمال الفنية، وخاصة تلك التي تأتي في إطار المشروعات القومية، مؤكداً أن الحركة الفنية المصرية تعمل على رفع الذوق الفني، وإظهار المشاريع القومية، في أبهى صورة لها، بحيث تصبح الأعمال الفنية قيمة مضافة.

وقالت د. ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية إن هذه المشاركة تأتي بهدف تخصيص مشروعات تخرج طلاب الجامعات المصرية، لتجميل مناطق وميادين العاصمة الإدارية، حيث عُرض الفيديو المصور لجميع المناطق القابلة للتجميل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخُصصت بعض المناطق لكل جامعة، وسوف يتم تخصيص زيارات ميدانية للفرق الطلابية المشاركة في عمليات التجميل بالعاصمة الإدارية.