شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين وصلاح وفودن خارج فريق «الإحصائيات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نشر موقع مراقبة إحصائيات كرة القدم لموسم 2020-2021 في البريميرليج قائمة أفضل فريق والمفاجئة غياب نجمي مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي فيل فودن ونجم ليفربول محمد صلاح، الذي سجل 22 هدفاً بفارق هدف واحد عن الفائز بالحذاء الذهبي هاري كين، عن التشكيلة.

وهيمن سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على التشكيلة بـ5 لاعبين هم الحارس ايدرسون وجواو كانسيلو وروبن دياز ورحيم ستيرلنج ورودري.

وتفاجأ الجميع من إدراج ستيرلينج الذي تراجع في نسبة مشاركته بالفريق الأول لجوارديولا واستبعاد دي بروين.

أما لاعب وسط أرسنال السويسري جرانيت تشاكا أيضاً فكان وجوده مفاجئاً بعد موسم مخيب انتهى بالفريق في المركز الثامن.

وضمت التشكيلة برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وهاري كين نجم توتنهام وميسون ماونت نجم تشيلسي.