شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة: 3 دقائق أعادت علاقتي بديشان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النجم الفرنسي كريم بنزيمة في مقابلة مع ليكيب الفرنسية عن تفاصيل عودته لمنتخب فرنسا لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال مهاجم ريال مدريد الذي أختير ضمن أفضل 10 لاعبين في الليجا هذا الموسم عن مقابلته مع مدرب المنتخب ديدييه ديشان: «أنا دوماً أنسجم معه، بعد 3 دقائق فقط من لقائنا عاد كل شيء لطبيعته بيننا رغم انقطاعنا عن الحوار أكثر من 5 أعوام. قلنا لبعضنا الكثير، اشياء كنا نريد قولها منذ زمن. كان حوار بناء وصريحا لكنه لم يقل لي أنه سيستدعيني لبطولة امم أوروبا، سيبقى ما دار بيننا سراً. تحدثنا عن الكرة والعائلة والحياة وخرجت بنتيجة من اللقاء أننا قطعنا خطوة كبيرة نحو التصالح. لم أشعر بالراحة لطلب عودتي للفريق منه بشكل مباشر واستعادة رقمي، قلت في نفسي سأقبل أي قرار منه. القميص رقم 19 هو الرقم الذي بدأت فيه اللعب في ليون وهو يجمع بين 10 و9 الرقمين اللذين أحبهما. لم أرجع لمنتخب فرنسا لتهميش أحد أو أخذ مكان أحد، لقد فازوا بلقب المونديال وهم يعرفون ذلك جيدا، أنا فقط اساهم بأدائي وأتطلع للفوز بلقب مع فرنسا التي هي في قلبي دائماً».