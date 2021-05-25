شكرا لقرائتكم خبر عن رسم الشخصيات الكرتونية.. فرحة في «الشارقة القرائي للطفل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

في طابور طويل وقفت العديد من الأسر بصحبة صغارها، تنتظر دورها أمام ركن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي يضم العديد من التجارب الترفيهية المبتكرة للطفل تحت شعار «تنمية لخيالهم ودعماً لأحلامهم»، منها زاوية لقراءة الكتب والقصص، وتجربة خاصة لنقل المعرض الافتراضي.

الشخصيات الكرتونية لها وقع خاص وحضور مرتبط بالنجومية عند الأطفال، ولهذا فإن رسم الطفل لشخصيته الكرتونية يمنحه مقداراً كبيراً من السعادة التي ينتظرها بلهفة، بينما تحاول الفنانة الإماراتية أسماء الرميثي المتخصصة بفن «الإنمي»، التقاط هذه الملامح البريئة بحرفية عالية وحرص كبير لتهديهم هذه الفرحة التي وقفوا بانتظارها، واعتادت المشاركة بالفعاليات والمهرجانات والتعامل مع الأطفال، وتقول: «أشارك في المهرجانات والفعاليات من خلال الورش، لكن هذه تجربتي الأولى في رسم الأطفال على أرض الواقع، وأسعدني هذا الإقبال من الصغار والأسر، وأحاول أن أنجز الرسومات بسرعة لأهدي الفرحة لأكبر عدد ممكن».