شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تطور إيجابي فى الملف الإيراني ، يدعم نجاح المحادثات المقررة هذا الأسبوع حول إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 ، يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 65.43$ ، من مستوى الافتتاح عند 66.03$، وسجل أعلى مستوي عند 66.32$ الأعلى منذ 18 أيار/مايو الجاري ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 67.86$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.50$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.87$ الأعلى فى أسبوع.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 3.4% ،وصعد خام برنت بنسبة 2.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،فى ظل التوقعات الإيجابية لمستويات الطلب العالمي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام.

وافقت إيران على تمديد اتفاقية تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع كاميرات مراقبة فى مواقع نووية لشهر أخر حتى 24 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت طهران إن التمديد بمثابة بادرة حسن نية منها قبل انطلاق جولة جديدة من المحادثات فى فيينا حول إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من الاتفاق فى عام 2018 ، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقال بنك "جي بي مورجان" إن زيادة الإنتاج والصادرات الإيرانية أكثر من المتوقع ستكون عاملا سلبيا أخر تضاف على العوامل الأساسية أخرى تعوق ارتفاع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.