شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر قبل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، فى ظل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال أيار/مايو.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.4 % إلى مستوى 89.53 نقطة الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.85 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.86 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ،فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تحسن المعنويات فى الأسواق ،وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.588% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ، الأمر الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قياس ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال أيار/مايو ،البيانات الإيجابية تحسن المعنويات فى الأسواق وتضغط بالسلب على مستويات العملة الأمريكية.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 14:00بتوقيت غرينتش صدور مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال أيار/مايو المتوقع 119.0 نقطة من 121.7 نقطة في نيسان/أبريل.