شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى على الإطلاق بفضل شركات التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ،وصعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا ،وسجل السوق الألماني مستوى قياسي جديد بعد بيانات قوية عن مناخ الأعمال فى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 447.2 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بعد مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة واحد بالمئة ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل انحسار احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي واحد بالمئة ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى معظم أسواق المال العالمية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.1%.

وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.75% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 15,568.6 نقطة ، بعد بيانات قوية عن مناخ الأعمال.

سجل مؤشر إيفو لقياس مناخ الأعمال فى ألمانيا مستوى 99.2 نقطة فى أيار/مايو ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 98.2 نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 96.6 نقطة فى نيسان/أبريل ، فى علامة إيجابية على الثقة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.