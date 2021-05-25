شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب ذروة 4 أشهر استنادا على الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، استنادا على الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,887.30$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,880.01$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,872.64$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس حوالي 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,890.11$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.53 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

يأتي هذا الهبوط الجديد فى مستويات العملة الأمريكية ،فى ظل إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ، الأمر الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.2 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 1,046.12 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 19 آذار/مارس الماضي.