الاقتصاد

كوكاكولا وسط توقعات إيجابية – تحليل – 25-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 54.57، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% ليكسب السهم نحو 18 سنت ليستقر على سعر 54.80 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 54.57، ليستهدف مستوى المقاومة 56.32.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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