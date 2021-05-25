شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا وسط توقعات إيجابية – تحليل – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 54.57، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% ليكسب السهم نحو 18 سنت ليستقر على سعر 54.80 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 54.57، ليستهدف مستوى المقاومة 56.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد