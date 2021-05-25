شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يرتفع على استحياء – تحليل – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.29% ليكسب السهم نحو 67 سنت ليستقر على سعر 231.91 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 237.94، خاصة في حالة استقرار السهم في تداولاته القادمة أعلى مستوى 231.76.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد