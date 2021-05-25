شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يواصل الارتفاع – تحليل – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.37% ليكسب السهم نحو 75 سنت ليستقر على سعر 202.61 دولار، ولكن جاء ارتفاع السهم ضعيفاً نتيجة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 198.30، ليستهدف مستوى المقاومة 210.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد