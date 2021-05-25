شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحلق عالياً – تحليل – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مورجان ستانلي (MS) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.53% ليكسب السهم نحو 1.35 نقطة ويستقر على سعر 89.69 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 86.48، ليستهدف مستوى المقاومة 93.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد