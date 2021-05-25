شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.06% ليكسب السهم نحو 1.40 نقطة ويستقر على سعر 134.06 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وبمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 136.25، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 130.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه