شكرا لقرائتكم خبر عن سيف السويدي: مؤشرات انتعاش كبير ونمو الطلب على السفر في النصف الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن المؤشرات الحالية تشير وبشكل إيجابي إلى حدوث نمو كبير بالطلب على السفر الجوي في النصف الثاني من عام 2021 وانتعاش مستدام في العمليات الجوية.

وقال السويدي في منتدى قادة المطارات العالمية الذي يقام على هامش معرض المطارات 2021: «كلي ثقة من أننا سنواصل معاً جهودنا لجعل عام 2021 عاماً انتقالياً لتحقيق الانتعاش والنمو المستدامين، واليوم وعلى الرغم من الجائحة فإنه بفضل إطلاق حملات التطعيم وزيادة إمدادات اللقاحات على مستوى العالم، من المتوقع أن يعود المزيد من الركاب للسفر وتتوقع الإمارات المزيد أيضاً».

وأضاف السويدي أن الإمارات لعبت دوراً أساسياً في الاحتفاظ بسلسلة التوريد للسلع الأساسية وغير الأساسية لدول أخرى. وبحلول يونيو 2021، نتوقع أن يتعافى عدد الركاب على مستوى العالم، وإن يصل إلى نسبة 49% مقارنة مع مستواه في عام 2019».

وأكد السويدي: منذ بداية الوباء، تواصلت دولة الإمارات على الفور مع المطارات وشركات الطيران وشكلت العديد من الهيئات الداخلية والوطنية لتعديل واعتماد شهادات السلامة للحفاظ على معايير السلامة والأمن المقبولة ودعم صناعتنا وموظفيها وركابها من كوفيد-19. وعلى صعيد سلامة وأمن الطيران، قمنا باعتماد مرافق وأحكام وتقنيات غير مسبوقة لضمان استمرارية الخدمات للحفاظ على التشغيل الآمن لطائراتنا ومطاراتنا والبنية التحتية للملاحة الجوية.

وأضاف أنه منذ بدء التعليق الكامل للعمليات غير الضرورية في مارس 2020، بدأنا العمل والتخطيط لمرحلة التعافي خلال ذروة الوباء.