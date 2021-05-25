شكرا لقرائتكم خبر عن «3 أيام من التخفيضات الكبرى».. فعالية تسوق لجميع أفراد العائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مجموعة من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

فابتداءً من يوم الخميس المقبل 27 مايو ولمدة 72 ساعة، ستقوم المتاجر والعلامات التجارية المشاركة بتقديم منتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 90 في المئة. فيما تشمل التخفيضات العديد من العلامات التجارية المتخصصة في كل من العطور والساعات والمجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير.

وستعمل مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجمهور والمتسوقين بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

الجمال والساعات والمجوهرات

يمكن للمتسوقات الاستفادة من العروض الترويجية التي تصل إلى 90 في المئة على منتجات الجمال المفضلة لديهن، بما في ذلك أحدث صيحات مستحضرات التجميل الأساسية، وذلك في عدد من المتاجر. ويمكن لسكان دبي وزوارها خلال الفعالية الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من العطور، في عدد من المتاجر.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الوقت الأنسب لشراء ساعة جديدة أو الحصول على هدية من المجوهرات الرائعة. ويقدم عدد من المتاجر في دبي عروضاً ترويجية كبرى على الساعات والمجوهرات.

ويمكن لمحبي الطهي والديكور المنزلي إضافة لمسات جديدة على مطابخهم ومنازلهم من خلال زيارة عدد من المتاجر.

مستلزمات الأطفال

كذلك تقدم مجموعة كبيرة من متاجر ملابس ومستلزمات الأطفال تخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات والملابس والإكسسوارات التي يحتاج إليها الأطفال وأولياء الأمور.

الأزياء والترفيه

يمكن للمتسوقين اقتناء الحقائب والإكسسوارات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وذلك في مجموعة كبيرة من المتاجر. وبإمكان الرجال اختيار ملابس جديدة وأنيقة بأسعار رائعة

كما سيكون بمقدور السيدات اختيار تشكيلاتهن المفضلة من الأزياء النسائية والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90%. ويقدم عدد من المتاجر عروضاً ترويجية رائعة على الأزياء التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

يمكن لعشاق الرياضة الحصول على مستلزماتهم من متاجر متعددة.

الإلكترونيات

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات وأفضل أساسيات الترفيه المنزلي خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والاستفادة من عروض ترويجية تصل إلى 90 في المئة على منتجات مختارة.

كما تقدم المتاجر متعددة الأقسام عروضاً ترويجية لعشاق التسوق.

فستيفال سيتي مول

ويشارك دبي فستيفال سيتي مول، التابع لمجموعة الفطيم، في فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، ويقدم للمتسوقين عروضاً مميزة وخصومات تصل إلى 90% في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. بالإضافة إلى مزيدٍ من المزايا الإضافية، بما فيها فرصة الفوز بواحدة من قسيمتي هدايا بقيمة 10 آلاف درهم للتسوق في فستيفال سيتي مول عند إنفاق 500 درهم أو أكثر. وتحتضن وجهة التسوق المتميزة أكثر من 400 علامة.