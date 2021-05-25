شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الزفين: دبي تقود مرحلة التعافي وتعيد الثقة إلى قطاع الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران أن دبي تقود مرحلة التعافي وتعيد الثقة إلى قطاع الطيران على مستوى العالم، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة غير مسبوقة في نسبة النمو بالطلب على السفر مقارنة بعام 2019 نتيجة تسريع عمليات التطعيم وفتح المزيد من المسارات الآمنة بين الدول، وتراكم الخبرات التي اكتسبتها السلطات المعنية بتشغيل المطارات، في التعامل مع الجائحة وتوفير سفر آمن للمسافرين.

وقال الزفين: لقد كانت دبي من أوائل المدن التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز ثقة المسافرين وتوفير أفضل الخدمات لهم من خلال الارتقاء بإجراءاتها وتقديم نموذج احترافي حول كيفية التعاطي مع تداعيات كورونا، في رسالة إيجابية إلى العالم بأن المدينة بكافة مؤسساتها ومرافقها الخدماتية، استعدت بشكل كاف لاستقبال زوارها والتمتع بجمال المدينة وسحرها ومرافقها السياحية الفريدة وسط أجواء من الأمن والأمان والاحتياطات الاحترازية الضرورية الخاصة بكوفيد 19 خاصة خلال فترة معرض إكسبو 2020 الذي استعدت دبي له بأبهى حلة لتوفير تجربة شخصية غير مسبوقة من الانبهار لملايين الزوار المتوقع أن يأتوا على دبي خصيصاً لمشاهدة هذا الحدث التاريخي.

وعلى هامش مشاركة مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية في معرض المطارات 2021، قال الزفين: إن المطارات وشركات الطيران على أتم الاستعداد لتوفير تجربة سفر سلسة وآمنة للمسافرين، ما يحتم على السلطات الدولية والمحلية المعنية، النظر إلى الأمور برؤية مختلفة تضع معايير الاستدامة والابتكار في سلم أولوياتها وتستجيب لتحديات المستقبل والعمل على فتح المزيد من الممرات الآمنة بين الدول والوجهات لتوفير المزيد من الخيارات أمام الملايين من البشر حول العالم التواقين إلى السفر بعد عام من العزلة.

وأشار الزفين إلى أن مشاركة 95 شركة عالمية في معرض المطارات الذي يعتبر أول معرض متخصص بالطيران يتم تنظيمه منذ بدء الجائحة، هو قرار جريء وهو تصويت عالمي على جهود دبي وترحيبه بما أنجزته لغاية الآن على طريق التعافي ليس على مستوى المدينة فحسب وأنما على مستوى العالم أجمع، وهو أيضاً إشارة إلى أن قطاع الطيران مستعد لهبوب الريح للتحليق مجدداً.