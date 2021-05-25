شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2 مليار درهم ودائع ادخار جديدة في القطاع المصرفي في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

عكست بيانات شهر مارس من مصرف الإمارات المركزي تفاوتاً في حركة الودائع بحسب النوع في النظام المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري حيث نمت قيمة الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بحوالي 5.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 226.37 مليار درهم، ما يمثل زيادة بواقع 11.16 مليار درهم خلال الفترة. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن قيمة الودائع تحت الطلب ارتفعت بدورها في الربع الأول من العام الجاري بحوالي 7.7% على 750.29 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وتراجعت في الوقت نفسه قيمة الودائع لأجل في القطاع المصرفي بالدولة بحوالي 9.9% إلى 555.37 مليار درهم في نهاية مارس مقابل 616.59 مليار درهم في نهاية العام الماضي.