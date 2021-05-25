شكرا لقرائتكم خبر عن "العين للتوزيع" تنجز 15 مشروعاً حيوياً للبنية التحتية للمياه والكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: الخليج

أعلنت شركة العين للتوزيع، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية للمياه والكهرباء حيث إستثمرت أكثر من 416 مليون درهم إماراتي لإستكمال المشاريع التطويرية في المناطق السكنية والحضرية في أنحاء منطقة العين كافة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة العين للتوزيع، الهادفة لتوريد خدمات المياه والكهرباء بأعلى معايير الكفاءة والإستدامة لقاعدة المتعاملين المتنامية في المدينة.

وتدعم هذه المشاريع، التي تتضمن تحسينات وتحديثات أدخلتها "العين للتوزيع" على البنية التحتية، إستراتيجية شركة "طاقة" للعام 2030، التي تقضي بمواصلة التركيز على التميز في الأداء التشغيلي والاستفادة الأمثل من الموارد، لتصبح "طاقة" شركة مرافق رائدة تتميز بالأداء العالي والكفاءة والموثوقية في أعمالها ضمن قطاع نقل المياه والكهرباء وتوزيعهما.

وتميزت مشاريع تطوير البنية التحتية بالتنوع والتعقيد حيث تراوحت بين توريد وتركيب محطات فرعية جديدة، وتفكيك محطات فرعية قائمة في مناطق ذات أهمية استراتيجية في منطقة العين، وذلك بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في مدينة العين على المياه والكهرباء في المشاريع السكنية والتنموية الجديدة خلال العقد المقبل.

ومن جهته، قال عبد الله علي الشرياني، مدير عام الشركة، يسعدنا أن نعلن عن الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع الحيوية للبنية التحتية خلال العام الماضي، وبالرغم من التحديات والظروف التي فرضها الوباء، فقد تم تطبيق استراتيجية مواصلة الأعمال لتحقيق الأهداف والمشاريع المخطط لها دون تأخير أو إصابات عمل أو هدر للوقت أثناء تنفيذ 10 ملايين ساعة عمل، ونحن في شركة العين للتوزيع نجدد التزامنا تجاه متعاملينا لتلبية الطلب في القطاعات المختلفة للمساهمة في رفاهية ونمو اقتصادنا.

وكانت شركة العين للتوزيع قد استثمرت أكثر من 416 مليون درهم إماراتي لاستكمال المشاريع التطويرية في المناطق السكنية والحضرية في كافة أنحاء منطقة العين، والتي شملت أعمال توريد وتركيب أربع محطات فرعية أولية بجهد 33/11 كيلوفولط بقدرة 240 ميجا فولط أمبير، ونقل 12 محطة مدمجة إلى مناطق جديدة.

كما تضمنت توريد وتركيب أربع محطات فرعية أولية بجهد 33/11 كيلوفولط بقدرة 60 ميجا فولط أمبير لكل منها، وذلك في مناطق؛"المريال"، و"المضيف"، و"الطوية"، و"البطين"، مع تجهيزها بكابلات الألياف الضوئية لتغذية المحطات الفرعية الأولية الجديدة في الطوية والعين.

وستمكِّن هذه المحطات من تلبية الطلب على الخدمات في مشاريع الإسكان الجديدة، وبالتالي تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء في المنطقة.

كما تم تركيب 21 محطة توزيع فرعية بجهد 11/0.415 كيلوفولط في عدة مناطق لضمان الجودة وعدم الانقطاع في الخدمات التي توردها الشركة للمصانع والمدارس والمناطق السكنية.

أما فيما يخص مشاريع المياه، فقد قامت شركة العين للتوزيع بتركيب شبكات مياه مُحدَّثة في 27 موقعاً مختلفاً، بالإضافة إلى توريد وتركيب 181 غرفة فحص صمامات جديدة، و163 صنبور إطفاء حريق، وتحويل 1252 وصلة مياه منزلية قائمة إلى الشبكة الجديدة.