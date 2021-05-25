شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطبق «مركزاً صديقاً للبيئة» بمراكزها الشاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

طبقت إدارة مراكز الشرطة الشاملة نظام «مركز شرطة صديق للبيئة»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وتنفيذاً للسياسة العامة للبيئة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، حيث نفذت النظام في مرحلة أولى على مبنى مركز شرطة واسط الشامل.

وقال العقيد يوسف بن حرمول، مدير الإدارة، إن القيادة تتبنّى الأفكار والمقترحات والآراء التي تسهم في تحقيق بيئة عمل تتوافق مع المتطلبات الحكومية، والجهود المبذولة للحفاظ على بيئة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

موضحاً أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط القيادة في الاستدامة البيئية، حيث نفّذت الإدارة النظام في مرحلة أولى، على مبنى مركز شرطة واسط الشامل، بتركيب أجهزة استشعار الحركة في أروقة المبنى، وشملت المكاتب، والممرات، ودورات المياه، لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه أثناء أوقات العمل وخارجها، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الاستهلاك، للمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة.

وأكد استمرارية الإدارة في تبني المبادرات التطويرية في هذا المجال، وتعميم تنفيذها على كل المراكز، وجعلها نهجاً، وأسلوب حياة.