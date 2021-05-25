بـ 280 حرف.. كيف يمكن لتغريدات إيلون ماسك أن تتحكم في سعر عملة بتكوين؟

الشارقة - اميمة ياسر -

مع كل تغريدة من المدير التنفيذي لشركتي (تيسلا) Tesla و (سبيس إكس) SpaceX، إيلون ماسك، عن عملة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى، أصبحت الأمور مثيرة للغاية في بورصات العملات الرقمية المشفرة، حيث أن تغريدة واحدة من رائد الأعمال والملياردير الشهير أصبحت تؤثر بشكل كبير في تحريك أسعار هذه العملات في بورصات التداول سواء صعودًا أو هبوطًا وكل ذلك من خلال 280 حرفا فقط.

ونشر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية تقريراً حول كيفية تأثيرات تغريدات إيلون ماسك بموقع "تويتر" على سعر عملة بيتكوين.

يقول الموقع في تقريره إن تغريدات ماسك على حسابه في تويتر ليس بالضرورة أن يُفهم منها أنها لتحقيق مكاسب مالية خاصة به بحسب الكثير من المتابعين، إلا أنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المستثمرين في بورصات تداول العملات الرقمية المشفرة.

وأشار التقرير إلى أن تغريدات إيلون ماسك أثارت تساؤلات كثيرة حول مدى قوة سوق العملات الرقمية المشفرة التي أثبتت أنها هشة للغاية من واقع تأثرها وهبوط أسعارها أو ارتفاعها بشكل حاد بتغريدة واحدة فقط.

ففي الأسابيع القليلة الماضية، كانت تغريدات ايلون ماسك عن العملات الرقمية المشفرة ذات تأثير كبير خاصة على عملة البيتكوين، ففي يوم الأربعاء من الأسبوع قبل الماضي، كتب تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: إن شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قد أوقفت قبول عملة البيتكوين كطريقة للدفع لشراء سياراتها بسبب المخاوف البيئية المتعلقة باستخدام الطاقة الكهربائية بشكل كثيف في إنتاجها.

وبسبب هذه التغريدة، انخفض سعر عملة البيتكوين بشكل حاد بحوالي 15%.

ورداً على تغريدة من أحد المستخدمين في بداية الأسبوع الماضي، وافق ايلون ماسك على اقتراح المستخدم على أن تبيع شركة تيسلا أصولها من عملة البيتكوين، أو ربما تكون قد فعلت ذلك بالفعل، وقد أدت هذه التغريدة مرة أخرى إلى انخفاض سعر عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.

وفي يوم الاثنين من الأسبوع نفسه، كتب ماسك قائلاً: إن شركة تسلا لم تقم ببيع عملة البيتكوين في الفترة الأخيرة، الأمر الذي بدا أنه أوقف الانخفاض قليلًا حيث حافظت عملة البيتكوين على أسعارها عند حوالي 45 ألف دولار.

كيف تؤثر آراء إيلون ماسك على أسعار العملات الرقمية المشفرة الأخرى؟

يقول التقرير إن تغريدات إيلون ماسك لم تقتصر فقط على عملة البيتكوين بل كانت للعملات الرقمية المشفرة الأخرى نصيب من تقلبات الأسعار المفاجأة بعد تغريد منه، ففي الأسبوع قبل الماضي صعد سعر عملة (دوجكوين) Dogecoin للأعلى بنسبة 30% بعد تغريدته التي ذكر فيه أنه يعمل مع مطوري هذه العملة لتحسين كفاءتها.

وهذا يعني أن تغريدات الملياردير الشهير أصبحت تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات الرقمية المشفرة، فهل فعلًا ينخرط ماسك في التداول بشكل غير مباشر في بورصات العملات المشفرة أم أن الأمر مجرد إبداء آراء جريئة كعادته دائمًا؟

قال جالين مور مدير البيانات في موقع CoinDesk المتخصص في أخبار العملات الرقمية المشفرة وتحليلاتها: “هناك القليل من الأسئلة أصبحت تظهر بعد تحرك سعر عملة البيتكوين في خلال هذا الشهر بعد تغريدات (ايلون ماسك)، كما إنه يثير أيضًا أسئلة غير مريحة حول التلاعب بالأسعار”.

وفي شهر فبراير الماضي، اشترت شركة "تيسلا" 1.5 مليار من عملة البيتكوين، مما ساعد في رفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في ذلك الوقت، ثم باعت لاحقًا حوالي 10% منها لتصل قيمتها إلى 101 مليون دولار وفقًا لتقرير أرباح الشركة للربع الأول من هذا العام،، وقد حققت الشركة من عملية البيع هذه أرباح قياسية، وفي الواقع بحسب تقرير حديث فإن الشركة قد حققت أرباحا من بيع عملة البيتكوين أكثر من بيع سياراتها الكهربائية في عام 2020 بأكمله.

وبالعودة لرائد الأعمال الشهير، فبجانب تغريداته المثيرة للجدل عن العملات الرقمية المشفرة، لا يُعرف – حتى الآن – فيما إذا كان الشخص الذي يعتبر ثاني أغنى رجل في العالم، يشتري عملة البيتكوين أو يبيعها بعد تغريداته، وذلك بسبب أن العملات الرقمية المشفرة، مثل: عملة البيتكوين لا تخضع لقوانين المؤسسات المالية الحكومية، أو رقابة أسواق الأسهم بشكل شامل.

ويضيف التقرير أن الشيء المؤكد هو أن رائد الأعمال والملياردير الشهير أصبح شبه متحكم في أسعار العملات الرقمية المشفرة بتغريداته المفاجأة في دعم عملة ما أو التحذير من عملة أخرى مما يؤثر بشكل على توجهات المستثمرين ومن ثم أسعار هذه العملات صعودًا وهبوطًا.

وأشار التقرير إلى أنه ليس من المتوقع زوال تأثيره الضخم على تحريك أسعار العملات الرقمية المشفرة قريبًا، فالعملات الرقمية المشفرة أصبحت أكثر شيوعًا والكثيرين أصبحوا يرونه الطريق للثراء السريع، ورأي شخص عنها يعتبر من المؤثرين على الإنترنت، مثل: (ايلون ماسك) حتى ولو بتغريدة أصبح ذا تأثير كبير على تقلبات أسعار هذه العملات الرقمية المشفرة حتى وان أنكر الكثيرون ذلك.