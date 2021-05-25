شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليتداول دون مستوى 65.80، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيوقف الاتجاه الصاعد المقترح صباحاً ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض من جديد، بينما يحتاج للارتقاء فوق 65.80 لإنعاش السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 66.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد