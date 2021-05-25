شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية الآن ليتحرك دون مستوى 68.00، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 67.10، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 69.55 وتمتد إلى 71.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.30 والمقاومة 70.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد