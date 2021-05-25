شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة واقترب من مستوى 1890.00، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه مؤشر ستوكاستيك الذي يقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 1900.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1870.00 لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد