شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ويحاول الابتعاد عن دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.4238 ثم 1.4375 بعد تخطي المستوى السابق، بينما يمثل الثبات فوق مستويات 1.4140 – 1.4125 شرط مهم لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد