شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ارتفاع إضافي ليتخطى مستوى 1.2245 ويعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة رئيسية تالية، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2170 لاستمرار الموجة الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد