شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سبكيم" تعتمد ما تم توزيعه من أرباح بـ 366.7 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن العام 2020 بإجمالي مبلغ وقدره 366.7 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 50 هللة لكل سهم، وبنسبة 5% من رأس المال.

وبحسب البيان، فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2021.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 4.557 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 411.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 74.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام الربع الأول من 2020 إلى الارتفاع في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة مدعوما بارتفاع كميات المبيعات الاجمالية للشركة.